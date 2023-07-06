Бій Вихриста в андеркарді мегафайту Спенс - Кроуфорд не відбудеться

Віктор мав вийти в ринг проти вірменського суперважковаговика.

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (11-1, 7 КО) не битиметься в андеркарді поєдинку за абсолютну корону у напівсередній ваговій категорії між чемпіоном за версіями WBC, WBA та IBF Ерролом Спенсом і володарем титулу WBO Теренсом Кроуфордом (обидва – США).

Українець мав вийти в ринг 29 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі проти вірменського боксера Гургена Оганесяна (4-0, 4 КО).

Проте, як повідомляє Luckypunch.net, цей бій не відбудеться. Причини скасування поєдинку не називаються.

Нагадаємо, що Вихрист у своєму останньому бою в лютому, отримавши перелом ребер, зазнав поразки технічним нокаутом у восьмому раунді від кубинця Леньє Перо (9-0, 6 КО), яка стала для українця прем’єрною на профіринзі.