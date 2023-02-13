Минулого вікенду на арені Alamodome у Сан-Антоніо, штат Техас (США), відбувся головний поєдинок вечора боксу від компанії PBC, в якому український суперваговик Віктор Вихрист на прізвисько "Фауст" бився з кубинцем Леньє Перо.

Вихрист мав перевагу над Перо під час бою, а в третьому раунді мало не відправив кубинця до нокдауну, проте тому, після потужного удару в голову, допоміг гонг.

Однак у восьмому раунді Перо завдав українцю нищівного удару по печінці, з якими украънець не впорався. Рефері зупинив поєдинок, присудивши Леньє перемогу технічним нокаутом.

WOW!@pero_lenier lands multiple BIG shots en route to an 8th round stoppage over Faust 😱#PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

Після бою Вихрист пояснив свою першу поразку у професійній кар'єрі.

"Після шостого раунду у мене з'явилися болі в ребрах, але я вирішив продовжити бій. Біль посилювався і не дозволяв мені боксувати на повну силу.

Я розумів під час поєдинку, що виграю і контролюю бій, але після пропущеного удару у восьмому раунді біль був настільки нестерпним, що я вже не міг рухатися. У результаті вигравав за очками, але травма віддала перемогу суперникові", - наводить слова Вихриста Fightnews.com.