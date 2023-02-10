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І таке буває: Гвоздик за день до бою отримав нового суперника

Олександр повертається на канвас.

І таке буває: Гвоздик за день до бою отримав нового суперника
Олександр Гвоздик
Фото: twitter.comtrboxing

Ексчемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) повертається у бокс після перерви у понад три роки. 

Спочатку суперником українця мав бути аргентинець Хорхе Міранда (58-21, 22 КО), проте напередодні бою з'явилася інформація про заміну суперника, повідомляє sport.ua.

Новим суперником Гвоздика стане мексиканець Жозуе Обандо (20-34-2, 15 КО).

Бій відбудеться у місті Помона, США, 11 лютого.

35-річний Гвоздик влітку 2020 року заявив про завершення кар'єри. В останньому поєдинку він поступився нокаутом росіянину Артуру Бетербієву та втратив чемпіонський пояс.

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