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Україна знову перемогла Фінляндію у відборі на Євробаскет-2023

Нашим дівчатам лишилося виграти ще один поєдинок.

Україна знову перемогла Фінляндію у відборі на Євробаскет-2023
Фото: ФБУ

У рамках відбору на Євробаскет-2023 жіноча збірна України в Ризі як номінальні господарки приймала збірну Фінляндії і впевнено перемогла - 74:59.

Найкращою у складі збірної України передбачуваною стала лідер команди Аліна Ягупова, яка за 32 хвилини зробила дабл-дабл (22 очки+10 підбирань).

Зазначимо, що для збірної України це вже третя перемога у п'яти матчах відбору.

У першій грі з фінками боротьба була більш затятою, проте матч також завершився перемогою українок – 77:71.

Для виходу на чемпіонат Європи Україні потрібно обіграти Литву у наступному поєдинку, який пройде найближчої неділі.

Нагадаємо, у першому матчі проти литовок у Вільнюсі збірна України зазнала ніщивної поразки - 62:81.

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