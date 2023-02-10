Джошуа "благословив" Усика та Ф'юрі на очний поєдинок за корону

Фото: boxingscene.com Ентоні Джошуа

Екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) висловився про майбутній поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

"Удачі їм обом. Я бажаю їм всього найкращого. Знаєте, адже я мріяв про те, щоб стати абсолютним чемпіоном, працював для досягнення цієї мети не покладаючи рук. Але в мене так і не вийшло. Вони ж були благословенні цією можливістю, і тому я бажаю їм усього найкращого", - цитує британця Boxing Social. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, AJ двічі програв Усику за очками, а з Ф'юрі він так і не зміг провести поєдинок.