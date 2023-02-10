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Джошуа "благословив" Усика та Ф'юрі на очний поєдинок за корону

Ексчемпіон світу сам мріяв про такий бій.

Ентоні Джошуа
Фото: boxingscene.com
Ентоні Джошуа

Екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) висловився про майбутній поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

"Удачі їм обом. Я бажаю їм всього найкращого. Знаєте, адже я мріяв про те, щоб стати абсолютним чемпіоном, працював для досягнення цієї мети не покладаючи рук. Але в мене так і не вийшло. Вони ж були благословенні цією можливістю, і тому я бажаю їм усього найкращого", - цитує британця Boxing Social.

Нагадаємо, AJ двічі програв Усику за очками, а з Ф'юрі він так і не зміг провести поєдинок.

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