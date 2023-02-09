Збірна США не виступить на ЧС-2023 з боксу через участь Росії

Федерація боксу США на своєму офіційному сайті опублікувала заяву про те, що чоловічі та жіночі команди не братимуть участі у чемпіонатах світу у 2023 році.

У заяві федерації наведено низку причин, з яких ухвалили це рішення. Серед них робота рефері та суддів, відсутність санкцій проти осіб зі списку Макларена, робота глави IBA росіянина Умара Кремльова, неможливість провести чесні вибори, зв'язок боксерської асоціації із "Газпромом", недотримання політики нейтральності щодо росіян та білорусів.

Цього року жіночий ЧС проходитиме з 15 по 31 березня в Нью-Делі (Індія), чоловічий – з 1 по 14 травня в Ташкенті (Узбекистан).