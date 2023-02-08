Дозвіл російським спортсменам змагатися на Олімпіаді стане порушенням Олімпійської хартії, – Єрмак

Він закликав не допускати росіян і білорусів до ігор під нейтральним прапором.

Дозвіл російським та білоруським спортсменам брати участь у Олімпіаді, що пройде в Парижі у 2024 році, порушить Олімпійську хартію.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у колонці для The Athletic.

Стаття 2 цього документу затверджує, що одним із фундаментальних принципів є служба спорту для гармонійного розвитку людства з метою сприяння мирному суспільству, яке займається збереженням людської гідності. Єрмак зазначив, що, схоже, цей принцип зрозумілий усім, крім Міжнародного олімпійського комітету.

"Як звірства Росії сумісні з «сприянням мирному суспільству» або «збереження людської гідності»?" – задався питанням він.

Станом на січень ООН підтвердила убивство понад 7000 цивільних українців. Це число включає лише ті жертви, які ООН змогла підтердити, і вона визнає, що повна кількість жертв серед цивільного населення набагато більша. Серед жертв, станом на 3 лютого, входять 184 українські спортсмени.

Росіяни били й по спортивних майданчиках і аренах, зокрема в Дружківці, Харкові, Маріуполі та Мелітополі та інших містах.

"Коли політична система держави розв’язує військову агресію та геноцид проти іншої країни, будь-який спортсмен, який виступає під прапором агресора, має вважатися невід’ємною частиною цієї політичної системи", – наголосив Єрмак.

Він підкреслив, що участь російських і білоруських спортсменів як "нейтралів" майже не має значення.Всі вже знають, хто вони і звідки. Єрмак вважає, що і про дії, і про бездіяльність можна судити і по людях, і по історії. Бути на правій стороні – бути чесним із собою, знищити страх, протестувати проти вбивств. Він закликав зберегти олімпійські цінності та захистити свою гідність.

Нагадаємо, МОК заявив про намір розглянути допуск росіян та білорусів до міжнародних стартів у нейтральному статусі.