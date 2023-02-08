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"Будівельник" достроково вийшов до чвертьфіналу Кубку Європи ФІБА

Другого місця в групі вистачило для виходу до плей-оф.

"Будівельник" достроково вийшов до чвертьфіналу Кубку Європи ФІБА
"Будівельник"
Фото: Facebook

"Будівельник" достроково став учасником чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА.

Команда Валерія Плеханова посіла 2 місце в групі завдяки тому, що фінський "Карху" напередодні обіграв вдома ізраельський "Хапоель Хайфа" - 85:76 (19:21, 25:17, 22:25, 19:13).

У чвертьфіналі кияни зіграють із переможцем матчі португальського "Порту" та французького "Шоле", які сьогодні в останньому турі розіграють перше місце в групі І.

Зазначимо, що "Будівельник" свій заключний матч проведе також сьогодні проти "Левіце".

Перший матч плей-оф відбудеться 15 березня.

Додамо, що у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА українські клуби не грали із сезону-2019/20, коли у плей-оф пробився "Київ-Баскет".

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