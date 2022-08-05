"Будівельник" став учасником Північної Європейської баскетбольної ліги

Північна Європейська баскетбольна ліга (ENBL) оголосила про включення з сезону-2022/23 до складу учасників турніру київського "Будівельника", інформує xsport.ua.

Раніше було оголошено, що в новому сезоні зіграють польські "Зелена Гура", "Старт Люблін", "Щецин", "Трефл Сопот", чеський "Брно" та естонський "ТалТех"

Це буде лише другий розіграш Європейської Північної баскетбольної ліги – в дебютному сезоні там планував грати "Дніпро", проте відмовився від участі. Переможцем став польський "Анвіл". У минулому сезоні в турнірі грало 8 команд, а в новому – планується участь 16 команд.

Очікується, що також у другому сезоні зіграють дві естонські команди (одна з них – "Тарту Уліколь" Андрія Войналовича), дві латвійські команди і по одній з Ізраїлю, Фінляндії, Швеції та Литви. Ще на одне місце поки не оголошувалися країни-учасники.

У новому розіграші турніру очікується поділ на дві групи регулярного чемпіонату.