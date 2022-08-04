Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, – ОК “Південь”
Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку, – ОК “Південь”
Куди котиться цей курс. Що відбувається з гривнею?
Куди котиться цей курс. Що відбувається з гривнею?
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)
У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
На виході в Чорне море підірвався плавучий кран
На виході в Чорне море підірвався плавучий кран
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
ГоловнаСпорт

Президент суперника "Зорі" в матчі кваліфікації Ліги конференцій УЄФА назвав луганчан фаворитом протистояння

Проте Сорін Кирцу не вважає це перевагою.

Президент суперника "Зорі" в матчі кваліфікації Ліги конференцій УЄФА назвав луганчан фаворитом протистояння
Сорін Кирцу
Фото: digisport.ro

Президент суперника луганської "Зорі" з третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА "Університаті" Сорін Кирцу висловився про протистояння з українською командою.

"У чемпіонаті ти можеш повернути втрачене, у цьому ж випадку у тебе є мало можливостей. Це дуже важливий матч. У мене є очікування від усієї команди - важливо, щоб вона була згуртована і знала, як треба діяти.

Тільки так ми можемо написати історію. Ми відчайдушно потребуємо хороших результатів", - цитує Кирцу Digi Sport.

"Вони - фаворити. Я не вважаю це за перевагу, бо те, що з ними відбувається. Для них це можливість створити радість.

На мою думку, ми побачимо рішучу команду, але нашій команді потрібно скористатися цим шансом. На таку сприятливу можливість ми чекали близько шести років.

Якщо ми пройдемо "Зорю" у кваліфікації, то ми ще матимемо час поговорити про наступного суперника", - додав голова румунського клубу.

Нагадаємо, що перший матч між цими суперниками пройде вже сьогодні, і розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також