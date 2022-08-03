Перший пішов: ведучий баскетболіст збірної Франції підписав заяву, що не гратиме у Росії

Баскетболіст збірної Франції Тома Ертель, яким цікавився санкт-петербурзький "Зеніт", підписав заяву, що зобов'язується не виступати за російські команди, повідомляє Be Basket.

Нагадаємо, Федерація баскетболу Франції заборонила викликати до збірної спортсменів, які грають у Росії та Білорусі.

В іншому випадку порушники директиви не викликатимуть під прапори збірних.

Баскетболісти, які вже грають в командах з РФ та РБ не будуть отримувати виклики у збірні усіх вікових категорій.

При цьому всі гравці, котрі будуть викликатись у збірну та члени тренерського штабу мусять підписати угоду, згідно з якою вони відмовляються від можливості співпрацювати з російськими чи білоруськими клубами.

Минулого сезону 33-річний Ертель провів у чемпіонаті Іспанії у складі "Реала" 26 матчів, у середньому набираючи 8,3 очка, здійснюючи 2,4 підбирання та віддаючи 4,2 передачі. У Євролізі Ертель провів 22 матчі, в середньому набираючи 9,8 очка, 2,2 підбирання та 4,5 передачі.

До "Реала" Тома з 2017 до 2021 року захищав кольори "Барселони".

Разом зі збірною Франції Ертель став переможцем чемпіонату Європи-2013. Також француз вигравав "срібло" Олімпіади-2020 у Токіо та "бронзу" чемпіонату світу-2014.