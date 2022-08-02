"Динамо" дізналося потенційного суперника з плей-оф Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування заключного відбіркового етапу Ліги чемпіонів, під час якого свого потенційного суперника дізналось "Динамо".

Якщо кияни пройдуть австрійський "Штурм" у третьому раунді кваліфікації, то в плей-оф раунді їх суперником стане переможець пари "Бенфіка" (Португалія)/"Мітьюлланд" (Данія).

Нагадаємо, перший матч "Динамо" – "Штурм" відбудеться завтра, 3 серпня. Поєдинок у відповідь - 9 серпня.

Додамо, що за португальський клуб виступає українець Роман Яремчук.