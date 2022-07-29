Україна наблизилася до Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна опустилася на одну позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА і зараз посідає 14-те місце у 5-річному циклі.

Нашу команду оминула Норвегія.

Натомість Україна спромоглася наблизитися до Росії, яка позбавлена можливості боротися на клубному єврорівні в сезоні-2022/23 через дискваліфікацію.

Нагадаємо, від України єврокампанію продовжують 4 клуби: "Шахтар" автоматично почне боротьбу з групового етапу Ліги чемпіонів, "Динамо" вдало стартувало у другому кваліфікаційному раунді цього турніру, "Зоря" та "Дніпро-1" стартують із заключного кваліфікаційного раунду Ліги конференцій та Ліги Європи відповідно. На жаль, "Ворскла" завершила свою єврокампанію на стадії другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

У свою чергу Норвегію представляють 4 клуби, і всі вони успішно пройшли 2-й раунд кваліфікації: "Буде-Глімт" (ЛЧ), "Ліллестрем", "Мольде" та "Вікінг" (ЛК).

Щоб мати шанс виставити чемпіона країни безпосередньо до групового раунду Ліги чемпіонів-2024/25, треба обов'язково зайняти місце не нижче 11-го.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.