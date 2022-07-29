"Фенербахче" зробив офіційну заяву з приводу скандування фанами імені президента РФ у матчі ЛЧ проти "Динамо"

Пресслужба стамбульського "Фенербахче" опублікувала офіційну заяву з приводу скандального інциденту, який стався під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо" (1:2 ОТ), під час якої турецькі фанати на трибунах стадіону "Шюкрю Сараджо" вигукували слова підтримки на адресу президента Росії Володимира Путіна.

"У матчі проти київського "Динамо", зіграному на нашому полі у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА, після голу суперника було чути крики з трибун. Ми робимо заяву: ці дії не представляють наш клуб і аж ніяк не відображають корпоративної позиції нашого клубу.

Як спортивний клуб "Фенербахче", ми завжди дбаємо про підвищення поінформованості про соціальні та гуманітарні проблеми як у нашій країні, так і у світі з нашою сферою впливу. Ми розглядаємо це як відповідальність.

Наш клуб першим відреагував на цей процес 24 лютого 2022 року, на початку воєнного процесу. Ми хотіли б ще раз підкреслити наше повідомлення, яке ми передали всіма нашими офіційними каналами: Війна – це не хоробрість, це боягузтво! Нема війні!", - говорить заява турецького клубу.

"Крім того, одним із найяскравіших прикладів є товариський матч із донецьким "Шахтарем", який ми зіграли на своєму полі у квітні, стверджуючи: "Футбол за мир", щоб привернути увагу до миру в Україні та зробити свій матеріальний та моральний внесок. Ми кілька днів приймали донецький "Шахтар" у нашій країні.

Як спортивний клуб "Фенербахче", наша позиція щодо цього питання та наше ставлення з першого дня війни відомі громадськості", - наголошено у заяві.

"На 58-й хвилині вчорашнього матчу перебільшені рухи деяких гравців команди суперника, особливо запасного воротаря (Деніса Бойка, - прим. LB.ua), який у минулому грав за команду з нашої країни (Бешикташ, - прим. LB.ua), викликали хвилювання трибун та реакцію, яка тривала лише 20 секунд у 120-хвилинному матчі.

Якою б не була причина, ми як спортивний клуб "Фенербахче" не приймаємо реакцію, яка виникла на деяких трибунах. Було б нечесним підходом приписувати цю подію, яка ніколи не відображає позицію та цінності нашого клубу, усім нашим уболівальникам та покладатиме відповідальність на наш клуб.

Ми ще раз нагадуємо громадськості про нашу позицію, згідно з якою спорт і політика завжди мають бути відокремлені один від одного", - зазначено у заяві.