Відомо, де "Будівельник" гратиме матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Для виходу в основний раунд киянам треба виграти три зустрічі.

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) визначила господарів кваліфікаційних турнірів до основного раунду Ліги чемпіонів.

"Будівельник" гратиме свої матчі в Лісабоні, повідомляє xsport.ua. Для виходу в основний раунд киянам треба вигравати три матчі.

Шлях до основи Ліги чемпіонів (Лісабон).

21 вересня (чвертьфінали)

"Будівельник" – "Норчепінг"

– "Норчепінг" "Голден Ігл" – "Бенфіка"

23 вересня (півфінали)

"Будівельник" /"Норчепінг" – "Бамберг"

/"Норчепінг" – "Бамберг" "Голден Ігл"/"Бенфіка" – "Керавнос"

25 вересня. Фінал.

Нагадаємо, що в разі невдачі в ЛЧ "Будівельник" готовий зіграти в Кубку Європи FIBA.