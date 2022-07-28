Відомо, де "Будівельник" гратиме матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) визначила господарів кваліфікаційних турнірів до основного раунду Ліги чемпіонів.
"Будівельник" гратиме свої матчі в Лісабоні, повідомляє xsport.ua. Для виходу в основний раунд киянам треба вигравати три матчі.
Шлях до основи Ліги чемпіонів (Лісабон).
21 вересня (чвертьфінали)
- "Будівельник" – "Норчепінг"
- "Голден Ігл" – "Бенфіка"
23 вересня (півфінали)
- "Будівельник"/"Норчепінг" – "Бамберг"
- "Голден Ігл"/"Бенфіка" – "Керавнос"
25 вересня. Фінал.
Нагадаємо, що в разі невдачі в ЛЧ "Будівельник" готовий зіграти в Кубку Європи FIBA.