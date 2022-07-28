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Відомо, де "Будівельник" гратиме матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Для виходу в основний раунд киянам треба виграти три зустрічі.

Відомо, де "Будівельник" гратиме матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото: FIBA

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) визначила господарів кваліфікаційних турнірів до основного раунду Ліги чемпіонів.

"Будівельник" гратиме свої матчі в Лісабоні, повідомляє xsport.ua. Для виходу в основний раунд киянам треба вигравати три матчі.

Шлях до основи Ліги чемпіонів (Лісабон).

21 вересня (чвертьфінали)

  • "Будівельник" – "Норчепінг"
  • "Голден Ігл" – "Бенфіка"

23 вересня (півфінали)

  • "Будівельник"/"Норчепінг" – "Бамберг"
  • "Голден Ігл"/"Бенфіка" – "Керавнос"

25 вересня. Фінал.

Нагадаємо, що в разі невдачі в ЛЧ "Будівельник" готовий зіграти в Кубку Європи FIBA.

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