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Помер легендарний футболіст "Карпат" і "Металіста" Ростислав Поточняк

У складі "левів" гравець ставав володарем Кубка СРСР.

Помер легендарний футболіст "Карпат" і "Металіста" Ростислав Поточняк
Фото: facebook.com/karpaty.lviv

У ніч на 27 липня у віці 74 років пішов із життя відомий колишній захисник "Карпат" Ростислав Поточняк.

Про трагічну подію повідомила пресслужба львівського клубу.

Поточняк також 6 років своєї кар'єри віддав "Металісту", ставши капітаном харківської команди.

З "Металістом" Поточняк здійснив шлях із Другої ліги СРСР до Вищої.

1983 року відбувся український фінал Кубка СРСР, у якому "Металіст" зустрівся із "Шахтарем". Той матч завершився мінімальною перемогою "гірників" - 1:0.

Нагадаємо, у 2020 році Поточняк потрапив до лікарні, де йому зробили складну операцію із заміни кульшового суглоба.

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