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Московське "Динамо" подає позов до Лозанни на легіонера, що втік посеред ночі з клубної бази

Гільєрмо Варела в ніч проти 25 липня розчинився вночі.

Московське "Динамо" подає позов до Лозанни на легіонера, що втік посеред ночі з клубної бази
Гільєрмо Варела
Фото: ФК "Динамо"

Уругвайський захисник московського "Динамо" Гільєрмо Варела в ніч проти 25 липня втік з клубної бази.

Футболіст залишив Росію у день гри динамівців, у якій тренери на нього розраховували.

"Ми розглядаємо дії футболіста як порушення контрактних зобов'язань", – цитує реакцію офіційного представника "Динамо" на цю подію sport.ua.

Своєю чергою керівництво РПЛ подало позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) через такі дії агента та його клієнта.

Очевидно, гравець та його агент скористалися дозволом ФІФА призупиняти чинні контракти для футболістів-легіонерів у чемпіонатах України та Росії.

Варела має контракт із московським клубом до літа 2023 року. До Гільєрмо виявляв інтерес бразильський "Фламенго".

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