"Шахтар" подав позов до суду проти ФІФА на €50 мільйонів, - ЗМІ

"Шахтар" подав позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні проти Міжнародної федерації футболу (ФІФА), повідомляє The Athletic.
Таким чином донецький клуб відреаговано на рішення ФІФА з трансферів легіонерів, яке дозволяє іноземним футболістам в односторонньому порядку зупиняти свої контракти з клубами з України.
“Через рішення ФІФА "Шахтар" втратив можливість продати чотирьох легіонерів на загальну суму близько 50 млн євро”, - аргументує суму позову генеральний директор клубу Сергій Палкін.
Раніше директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна заявив, що клуб готовий подати до суду на ФІФА.
Також повідомлялося, що "Шахтар" планує базуватись у Польщі, щоб зберегти деяких легіонерів у своєму складі. Домашні матчі УПЛ донецький клуб має намір грати у Львові.
Старт чемпіонату України сезону-2022/23 призначено на 23 серпня.
Додамо, що "гірники" автоматично потрапили до групового етапу Ліги чемпіонів.