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"Шахтар" подав позов до суду проти ФІФА на €50 мільйонів, - ЗМІ

Це реакція клубу на правило ФІФА.

"Шахтар" подав позов до суду проти ФІФА на €50 мільйонів, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

"Шахтар" подав позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні проти Міжнародної федерації футболу (ФІФА), повідомляє The Athletic.

Таким чином донецький клуб відреаговано на рішення ФІФА з трансферів легіонерів, яке дозволяє іноземним футболістам в односторонньому порядку зупиняти свої контракти з клубами з України.

“Через рішення ФІФА "Шахтар" втратив можливість продати чотирьох легіонерів на загальну суму близько 50 млн євро”, - аргументує суму позову генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Раніше директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна заявив, що клуб готовий подати до суду на ФІФА.

Також повідомлялося, що "Шахтар" планує базуватись у Польщі, щоб зберегти деяких легіонерів у своєму складі. Домашні матчі УПЛ донецький клуб має намір грати у Львові.

Старт чемпіонату України сезону-2022/23 призначено на 23 серпня.

Додамо, що "гірники" автоматично потрапили до групового етапу Ліги чемпіонів.

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