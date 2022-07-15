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Директор "Шахтаря" зробив заяву про майбутнє донецького клубу

Даріо Срна прокоментував останні події, що сталися у таборі "гірників".

Директор "Шахтаря" зробив заяву про майбутнє донецького клубу
Фото: ФК "Шахтар"

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна поділився думкою про початок тренувального процесу першої команди під орудою нового головного тренера Ігора Йовічевіча, який розпочався напередодні в Роттердамі.

"Багато емоцій. Востаннє ми всі разом побачилися 1 травня у Спліті, коли взагалі не знали, якою буде ситуація з українським футболом. Сьогодні ми більш-менш знаємо, що "Шахтар" живий, він тут", - заявив Срна в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Функціонер висловився про перспективи нового сезону.

"Шахтар" починає працювати з новим тренером. Чемпіонат начебто буде зіграний. Думаю, що ще багато чого зміниться. Сьогодні до Вінниці прилетіла ракета. Тут треба бути дуже акуратним. "Шахтар" живий, "Шахтар" не опустив руки", - запевнив директор клубу.

При цьому Срна запевнив, що "гірники" готові до того, щоб гідно представити Україну в Лізі чемпіонів.

"Ми пройшли через дві війни за 8 років. Сподіваюся, що нікому більше не доведеться пройти через це. Ми знаємо, що таке втратити свій будинок. Але плакати не будемо. Ми живі, і ми готуємось.

Хочемо порадувати український народ. У Лізі чемпіонів ми представлятимемо Україну. Будемо битися за те, щоб люди отримали позитивні емоції", - зазначив хорват.

Варто додати, що на тренувальному зборі у "гірників" заплановано 3 благодійні матчі, серед яких поєдинок 26 липня з "Аяксом".

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