До тренерського штабу Йовічевіча в "Шахтарі" увійшли двоє іспанців

Новий головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч назвав свій тренерський штаб. Хорватському фахівцю будуть допомагати двоє іспанців та троє українців, з якими він працював у СК "Дніпро-1".

"У мене в тренерському штабі двоє іспанців – це тренер воротарів Франциско Галан з «Атлетіко» (Мадрид) і Даніель Де Кастро, який є першим асистентом та фітнес-тренером.

А також є троє українців, які вже працювали зі мною у "Дніпрі-1" – Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін як аналітик.

Це мої люди, які дуже лояльні до мене, ми вже знаємо один одного та розуміємо все, що слід робити", - заявив 35-й за всю історію "Шахтаря" керманич "гірників" в інтерв’ю клубній пресслужбі.