За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
ГоловнаСпорт

Захисник "Шахтаря" перейшов у бразильський клуб

Маркіньйос Сіпріано повернувся на батьківщину.

Захисник "Шахтаря" перейшов у бразильський клуб
Маркіньйос Сіпріано
Фото: ФК "Крузейро"

Захисник "Шахтаря" Маркіньйос Сіпріано перейшов до лідера бразильської Серії В "Крузейро", повідомляє пресслужба Celestes.

Деталі угоди не розголошуються, але раніше була інформація, що 23-річний футболіст поповнить склад бразильської команди на правах річної оренди.

Це може означати, що бразилець не повернеться до "Шахтаря". Його контракт з "гірниками" діє рівно той же термін. Він скористався правилом FIFA, призупинивши дію угоди з українським клубом. Після закінчення оренди він скоріш за все стане вільним агентом.

Нагадаємо, власником "Крузейро" є дворазовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії Роналдо.

Минулий сезон Сіпріано провів в оренді в "Сьоні". За швейцарський клуб бразилець зіграв 33 матчі, у яких зробив дві результативні передачі.

У "Шахтар" Сіпріано перейшов улітку 2018 року із Сан-Паулу за 1 млн євро. У складі "гірників" він провів 26 поєдинків, записавши на свій рахунок один гол і два асисти.

Раніше "Шахтар" оголосив про припинення співпраці з головним тренером Роберто Де Дзербі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також