Захисник "Шахтаря" перейшов у бразильський клуб

Захисник "Шахтаря" Маркіньйос Сіпріано перейшов до лідера бразильської Серії В "Крузейро", повідомляє пресслужба Celestes.
Деталі угоди не розголошуються, але раніше була інформація, що 23-річний футболіст поповнить склад бразильської команди на правах річної оренди.
✍️💙 Bem-vindo ao #MaiorDeMinas, Cipriano!— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 12, 2022
O jovem lateral-esquerdo chegou para reforçar o nosso elenco!#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/ezmZSJbOsG
Нагадаємо, власником "Крузейро" є дворазовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії Роналдо.
Минулий сезон Сіпріано провів в оренді в "Сьоні". За швейцарський клуб бразилець зіграв 33 матчі, у яких зробив дві результативні передачі.
У "Шахтар" Сіпріано перейшов улітку 2018 року із Сан-Паулу за 1 млн євро. У складі "гірників" він провів 26 поєдинків, записавши на свій рахунок один гол і два асисти.
Раніше "Шахтар" оголосив про припинення співпраці з головним тренером Роберто Де Дзербі.