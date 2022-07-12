Ярославський повернувся до України

Бізнесмен здав біологічні зразки для ДНК-експертизи і має прийти на допит у прокуратуру.

Бізнесмен Олександр Ярославський повернувся в Україну, повідомляє sport.ua.



Після повернення Ярославський здав біологічні зразки для ДНК-експертизи і має прийти на допит у прокуратуру.

Офіс генпрокурора підготував повістки щодо виклику бізнесмена, як свідка в справі про лютневу ДТП на 18, 19 та 20 липня.

Зазначимо, що президента "Металіста" не було в Україні з початку лютого.



Нагадаємо, аварія за участі кортежа Ярославського сталася 9 лютого близько 23 години у районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський". Автомобіль, що рухався у бік Харкова, на смерть збив пішохода. За даними слідчих, водій не зупинився і залишив місце аварії.

Зранку до управління поліції в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить Ярославському. Він стверджував, що був за кермом автомобіля, що збив пішохода. Пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто-учасника ДТП був водій, "який працює в одній із додаткових служб DCH".

Поліція провела низку обшуків: у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання водія. Крім того, Державне бюро роозслідувань відкрило провадження щодо спроби фальсифікації справи. Раніше через спробу фільсифікації справи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.