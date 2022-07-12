Федерація тенісу України стала на бік віцепрезидента Федерації у конфлікті з провідними тенісистами

Федерація тенісу України на своїй офіційній сторінці у Facebook відповіла на вимогу професійних українських гравців відправити у відставку виконавчого директора та віцепрезидента ФТУ Євгена Зукіна.

"7 липня відбулося позачергове засідання Президії ФТУ, на якому були розглянуті висунуті на адресу виконавчого директора та віце-президента ФТУ Євгена Зукіна обвинувачення. Під час засідання була проведена перевірка фактів, наведених у листі.

Вони були визнані такими, що не відповідають дійсності", - зокрема говориться у відповіді.

"Також було висловлено здивування, чому гравці, які підписали листа, навіть не намагалися поспілкуватися з приводу своїх звинувачень з жодним представником Президії ФТУ і з Президентом ФТУ.

Президія ФТУ визнала, що всі звинувачення безпідставні. За підсумками голосування було визначено, що претензій до діяльності Євгена Зукіна на своїх постах немає. Президент ФТУ Сергій Лагур особисто повідомив (надіслав електронні листи) всім ініціаторам звинувачень на адресу Євгена Зукіна", - відзначено в документі.

Нагадаємо, провідні українські тенісисти, зокрема, Людмила і Надія Кіченок, Марта Костюк, Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катаріна Завацька направили до Міжнародної тенісної федерації (ITF) лист з вимогою відсторонити Зукіна з усіх посад у тенісі, як в українському, так і в європейському.

У листі гравців повідомлялось, що представники збірних України (жіночої та чоловічої) систематично піддавалися тиску і цькуванням з боку офіційних осіб ФТУ.

Зазначимо, що Даяна Ястремська засудила лист своїх колег по тенісному цеху, а Катарина Завацька пізніше відкликала свій підпис під цим листом.