Найсильнішому гандбольному клубу України запропонували грати в чемпіонаті Польщі

"Галичанка" може провести наступний сезон у Польщі

Семиразовий чемпіон України з гандболу клуб "Галичанка" наступного сезону може виступити у польському чемпіонаті, повідомляє prosportua.com.

Це стало можливим завдяки ухваленому рішенню про розширення складу учасників польського чемпіонату з 8 до 10 команд на рік раніше запланованого терміну (сезону-2023/24).

Два вакантні місця комісаріатом ліги пропонується зайняти польському "Руху" та львівському клубу. Після проходження ліцензування клубами та схвалення Арбітражним судом рішення набуде чинності.

Нагадаємо, "Галичанка" є чемпіоном української Суперліги-2020/21.

У сезоні-2021/22 львів'янки з великим відривом очолювали турнірну таблицю незавершеного чемпіонату.