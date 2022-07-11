Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
ГоловнаСпорт

Найсильнішому гандбольному клубу України запропонували грати в чемпіонаті Польщі

"Галичанка" може провести наступний сезон у Польщі

Найсильнішому гандбольному клубу України запропонували грати в чемпіонаті Польщі
"Галичанка"
Фото: facebook.com/hcgalychanka

Семиразовий чемпіон України з гандболу клуб "Галичанка" наступного сезону може виступити у польському чемпіонаті, повідомляє prosportua.com.

Це стало можливим завдяки ухваленому рішенню про розширення складу учасників польського чемпіонату з 8 до 10 команд на рік раніше запланованого терміну (сезону-2023/24).

Два вакантні місця комісаріатом ліги пропонується зайняти польському "Руху" та львівському клубу. Після проходження ліцензування клубами та схвалення Арбітражним судом рішення набуде чинності.

Нагадаємо, "Галичанка" є чемпіоном української Суперліги-2020/21.

У сезоні-2021/22 львів'янки з великим відривом очолювали турнірну таблицю незавершеного чемпіонату.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також