Збірна України за один день виборола 13 медалей на Всесвітніх іграх та посідає 2-ге місце в медальному заліку

У другий змагальний день Всесвітніх ігор-2022, які проходять у Бірмінгемі, штат Алабама, США, збірна України здобула 13 медалей - 4 золоті, 6 срібних, 3 бронзові.
Наші спортсмени підіймалися на п'єдестал пошани у карате, паверліфтингу, сумо та підводному плаванні.
Таким чином, у скарбничці збірної України вже 17 нагород, і це друге місце медального заліку.
Золото:
- Аніта Серегіна, карате (куміте, до 61 кг);
- Володимир Рисєв, пауерліфтинг (важка вага);
- Світлана Єремко, сумо (важка вага);
- Важа Даіаурі, сумо (середня вага);
Срібло:
- Станіслав Горуна, карате (куміте, до 75 кг);
- Софія Гречка, підводний спорт (400 м);
- Іванна Березовська, сумо (важка вага);
- Каріна Колесник, сумо (середня вага);
- Демід Караченко, сумо (легка вага);
- Микола Баранник, пауерліфтинг (середня вага);
Бронза:
- Анастасія Антоняк, підводний спорт (400 м);
- Святослав Семікрас, сумо (легка вага);
- Данило Ковальов, пауерліфтинг (важка вага).
Всесвітні ігри 2022. Топ-10 медального заліку.
Нагадаємо, Росію та Білорусь усунули від участі у Всесвітніх іграх-2022.