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Збірна України за один день виборола 13 медалей на Всесвітніх іграх та посідає 2-ге місце в медальному заліку

В американському Бірмінгемі продовжується всесвітній форум з неолімпійських видів спорту.

Збірна України за один день виборола 13 медалей на Всесвітніх іграх та посідає 2-ге місце в медальному заліку
Фото: НОК

У другий змагальний день Всесвітніх ігор-2022, які проходять у Бірмінгемі, штат Алабама, США, збірна України здобула 13 медалей - 4 золоті, 6 срібних, 3 бронзові.

Наші спортсмени підіймалися на п'єдестал пошани у карате, паверліфтингу, сумо та підводному плаванні.

Таким чином, у скарбничці збірної України вже 17 нагород, і це друге місце медального заліку.

Золото: 

  • Аніта Серегіна, карате (куміте, до 61 кг);
  • Володимир Рисєв, пауерліфтинг (важка вага);
  • Світлана Єремко, сумо (важка вага);
  • Важа Даіаурі, сумо (середня вага);

Срібло:

  • Станіслав Горуна, карате (куміте, до 75 кг);
  • Софія Гречка, підводний спорт (400 м);
  • Іванна Березовська, сумо (важка вага);
  • Каріна Колесник, сумо (середня вага);
  • Демід Караченко, сумо (легка вага);
  • Микола Баранник, пауерліфтинг (середня вага);

Бронза:

  • Анастасія Антоняк, підводний спорт (400 м);
  • Святослав Семікрас, сумо (легка вага);
  • Данило Ковальов, пауерліфтинг (важка вага).

Всесвітні ігри 2022. Топ-10 медального заліку.

Нагадаємо, Росію та Білорусь усунули від участі у Всесвітніх іграх-2022.

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