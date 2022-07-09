Вбивця колишьного прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе пояснює свої дії тим, що ексочільник уряду країни нібито був пов’язаний з релігійною сектою, через яку збанкротувала матір нападника.

Про це пише Reuters.

Він витратив місяці на планування нападу із застосуванням саморобної зброї, повідомила поліція місцевим ЗМІ.

“Тецуя Ямагамі, безробітного 41-річного чоловіка, ідентифікували як підозрюваного у вбивстві в п'ятницю, після того як на відео, які неодноразово показували японське телебачення, неодноразово зауважили чоловіка, що спокійно наближався ззаду до прем'єр-міністра Японії і стріляв (у нього, - ред.)”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ЕРА/UPG

Як інформують сусіди підозрюваного, Ямагамі був самітником і не спілкувався ні з ким.

“Він вважав, що Абе просував релігійну групу, через яку збанкрутувала його мати, яка робила туди пожертви”, – повідомило інформаційне агентство Kyodo.

Нагадаємо, 8 липня колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху. Підозрюваного затримали на місці події, опору він не чинив.

Замах було скоєно під час виступу Абе в межах передвиборчої кампанії до парламенту.

28 серпня 2020 року прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про свою відставку за станом здоров'я. Він очолював японський уряд найдовше в історії – вісім років поспіль.