"Дніпро-1" буде грати в Україні, але базуватися за кордоном

Про це повідомив поки що віцепрезидент "Металіста".

Віцепрезидент "Металіста" Євген Красніков, який незабаром перейде на роботу в СК "Дніпро-1", розповів про те, де буде базуватися дніпровська команда протягом сезону.

"Це питання краще задати виконавчому директору Андрію Русолу, але план такий: збори в Словенії, базуватися в Словаччині, а грати в Ужгороді.

Плюс є момент, що команди УПЛ, які відіграють в єврокубках, матчі між собою можуть грати в іншій країні", - цитує Краснікова xsport.ua.

Додамо, що головний тренер "Металіста" Олександр Кучер вже приєднався до "Дніпру-1".