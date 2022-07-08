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Баскетбольна збірна України в останній атаці поступилася чемпіонам світу в матчі кваліфікації ЧС-2023

Українці очком поступилися іспанцям.

Баскетбольна збірна України в останній атаці поступилася чемпіонам світу в матчі кваліфікації ЧС-2023
Фото: fbu.ua

Чоловіча збірна України з баскетболу у Ризі приймала чинних чемпіонів світу національну команду Іспанії в рамках відбору на чемпіонат світу-2023.

Поєдинок завершився перемогою гостей – 77:76 (20:19, 20:20, 17:21, 20:16).

Для обох команд це був останній матч відбіркового турніру.

Нагадаємо, що збірна України вже гарантувала собі вихід до другого раунду кваліфікації.

До України, Іспанії та Грузії приєднаються збірні Італії, Ісландії та Нідерландів. Саме проти трьох останніх доведеться зіграти збірній України. Поки що наша команда (за однієї перемоги та трьох поразок) займатиме п'яте місце з шести. А на чемпіонат світу вийдуть три найкращі збірні.

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