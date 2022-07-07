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Суперкубок України з футболу не буде розіграно вперше за 18 років

Названо декілька причин такого рішення.

Суперкубок України з футболу не буде розіграно вперше за 18 років
Фото: ФК "Динамо"

У сезоні-2022/23 не буде розіграно Суперкубок України з футболу, повідомляє fanday.net.

Рішення ухвалено через дострокове завершення попередньої кампанії.

Річ у тому, що не був визначений ні чемпіон, ні володар Кубка минулого сезону. Поточні місця в таблиці були зафіксовані для формування квот для єврокубків.

Ще однією причиною скасування є неможливість проведення матчу в Одесі. Трофей не буде розіграний вперше за 18 років після його створення.

"Шахтар" та "Динамо" мають по 9 перемог у Суперкубку.

Чинним володарем є "Шахтар", який у вересні 2021 року розгромив "Динамо" - 3:0.

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