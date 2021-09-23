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Після поразки в матчі за Суперкубок України Луческу звинуватив тренерський штаб "Шахтаря" у відсутності fair play

Коуч "Динамо" підбив підсумки поєдинку.

Після поразки в матчі за Суперкубок України Луческу звинуватив тренерський штаб "Шахтаря" у відсутності fair play
Мірча Луческу
Фото: EPA/UPG

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував розгромну поразку донецькому "Шахтареві" в матчі за Суперкубок України.

Зокрема, румунський фахівець не задоволений поведінкою тренерського штабу і лавки запасних "гірників" під час матчу, звинувативши їх у відсутності fair play.

"Мені абсолютно не сподобалася атмосфера агресивності, яка панувала в цій грі. Не сподобалися виходи на поле тренерського штабу суперника. Крім того, з лави "Шахтаря" гравці і тренери постійно вибігали і кричали в нашу сторону. Це можна вважати моєю відповіддю на вчорашню заяву про те, що ми нібито чинимо тиск на суддів", - заявив Луческу.

"Я такого не помічаю, бачу лише те, що ми отримуємо більше фолів і жовтих карток, ніж суперник. Мені здається, що це відсутність поваги до нашої команди, тренерського штабу і гравців. Я ніколи не допускав коментарів з приводу поведінки інших суперників, але коли нас атакують, ми повинні дати відповідь", - переконаний керманич "Динамо".

"У сьогоднішній грі не було fair play з боку лави запасних "Шахтаря". Коли грають дві найкращі команди країни, ми не можемо допускати такої поведінки. Це не красить наш чемпіонат", - зазначив Мірча.

Григорій МухінГригорій Мухін
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