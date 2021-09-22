Головний тренер волгоградського "Ротора" Хохлов подав до суду на Facebook через своє прізвище

Головний тренер клубу Футбольної національної ліги (другого за значущістю та популярністю дивізіону професіонального футболу в Росії) волгоградського "Ротора", ексгравець збірної Росії Дмитро Хохлов подав до суду на американську корпорацію Facebook.

Спеціаліст не задоволений, що компанія трактує його прізвище як зневажливе найменування українців і в результаті ні він, ні його знайомі не можуть використовувати ні Instagram, ні Facebook.

"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що при будь-якій згадці блокується прізвище. А вони потрапляють у бан на тиждень. Уперше ми це помітили в кінці цієї весни", - цитує Хохлова octagon.media.

Річ у тому, що Хохлов часто коментує в ЗМІ важливі події в російському футболі, результати матчів у єврокубках, тому постійно ризикують бути заблокованими не тільки медіа, а й уболівальники волгоградської команди.

Позов, поданий у Солнцевський районний суд Москви, містить вимогу заборонити американській компанії "вчиняти щодо Хохлова певні дії".

Також Хохлов вимагає компенсацію моральної шкоди.

Зазначається, що Хохлов не самотній у своїй біді. Раніше Facebook блокував американку Isis Anchalee (ім'я збігається з абревіатурою ІДІЛ). Цієї весни банили сторінку французького міста Bitche - і Facebook офіційно попросив пробачення в мера.