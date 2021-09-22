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Головний тренер волгоградського "Ротора" Хохлов подав до суду на Facebook через своє прізвище

Росіянин потерпає через своє прізвище.

Головний тренер волгоградського "Ротора" Хохлов подав до суду на Facebook через своє прізвище
Дмитро Хохлов
Фото: Sportbox.ru

Головний тренер клубу Футбольної національної ліги (другого за значущістю та популярністю дивізіону професіонального футболу в Росії) волгоградського "Ротора", ексгравець збірної Росії Дмитро Хохлов подав до суду на американську корпорацію Facebook.

Спеціаліст не задоволений, що компанія трактує його прізвище як зневажливе найменування українців і в результаті ні він, ні його знайомі не можуть використовувати ні Instagram, ні Facebook.

"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що при будь-якій згадці блокується прізвище. А вони потрапляють у бан на тиждень. Уперше ми це помітили в кінці цієї весни", - цитує Хохлова octagon.media.

Річ у тому, що Хохлов часто коментує в ЗМІ важливі події в російському футболі, результати матчів у єврокубках, тому постійно ризикують бути заблокованими не тільки медіа, а й уболівальники волгоградської команди.

Позов, поданий у Солнцевський районний суд Москви, містить вимогу заборонити американській компанії "вчиняти щодо Хохлова певні дії".

Також Хохлов вимагає компенсацію моральної шкоди.

Зазначається, що Хохлов не самотній у своїй біді. Раніше Facebook блокував американку Isis Anchalee (ім'я збігається з абревіатурою ІДІЛ). Цієї весни банили сторінку французького міста Bitche - і Facebook офіційно попросив пробачення в мера.

Григорій МухінГригорій Мухін
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