Українець відзначився асистом у переможному матчі проти "Сассуоло".

Так, від такої точної передачі схопився за голову сам її автор

На тлі конфлікту між в.о. головного тренера збірної України Олександром Петраковим і півзахисником Русланом Маліновським останній у матчі 5-го туру Серії А проти "Сассуоло" продемонстрував, що він набирає форму.

Уже на третій хвилині Руслан неробочою правою ногою виконав чудовий пас у воротарський майданчик колишньої команди нинішнього наставника "Шахтаря", і Робіну Госенсу залишилося тільки підставити ногу - 1:0.

До перерви суперники обмінялися голами, а друга половина зустрічі завершилася "сухо".

Підсумкова перемога "Аталанти" (2:1) підняла бергамців на 4-те місце в турнірній таблиці і, напевно, змусила задуматися Петракова.

Огляд матчу "Аталанта" - "Сассуоло".