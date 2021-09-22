Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
ГоловнаСпорт

Маліновський заробив перше результативне очко в нинішньому сезоні Серії А

Українець відзначився асистом у переможному матчі проти "Сассуоло".

Маліновський заробив перше результативне очко в нинішньому сезоні Серії А
Так, від такої точної передачі схопився за голову сам її автор
Фото: EPA/UPG

На тлі конфлікту між в.о. головного тренера збірної України Олександром Петраковим і півзахисником Русланом Маліновським останній у матчі 5-го туру Серії А проти "Сассуоло" продемонстрував, що він набирає форму.

Уже на третій хвилині Руслан неробочою правою ногою виконав чудовий пас у воротарський майданчик колишньої команди нинішнього наставника "Шахтаря", і Робіну Госенсу залишилося тільки підставити ногу - 1:0.

До перерви суперники обмінялися голами, а друга половина зустрічі завершилася "сухо".

Підсумкова перемога "Аталанти" (2:1) підняла бергамців на 4-те місце в турнірній таблиці і, напевно, змусила задуматися Петракова.

Огляд матчу "Аталанта" - "Сассуоло".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також