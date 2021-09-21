Матч "Динамо" - "Шахтар" може пройти з порожніми трибунами

Центральний матч 10-го туру Української прем'єр-ліги "Динамо" - "Шахтар", намічений на 3 жовтня на "Олімпійському", може пройти без глядачів.

Слідом за Національною поліцією, яка відкрила кримінальне провадження за фактом нападу ультрас "Динамо" на звичайних уболівальників у суботу під час матчу Прем'єр-ліги з "Олександрією" (1:0), КДК УАФ також порушив дисциплінарне провадження щодо чемпіона України, повідомляє ua.tribuna.com.

І не виключено, що футбольні функціонери можуть винести вердикт про проведення наступного домашнього матчу "Динамо" з порожніми трибунами.

А це припадає на центральний поєдинок всього першого кола УПЛ.