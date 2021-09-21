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Легендарний Менні Пак'яо оголосив про завершення кар'єри

Філіппінець усвідомив, що час неможливо повернути назад.

Легендарний Менні Пак'яо оголосив про завершення кар'єри
Paalam

Єдиний ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо оголосив, що йде з боксу.

Про це 42-річний спортсмен розповів у програмі Toni Talks на YouTube-каналі Toni Gonzaga Studio.

За словами іменитого філіппінця, він прийняв це рішення після розмови з родиною.

"Моя боксерська кар'єра закінчена, це правда. Я був у боксі довго, і моя родина вважає, що вже досить".

Раніше Менні висунув свою кандидатуру на посаду президента Філіппін. Вибори відбудуться 9 травня 2022 року.

"Сміливо приймаю виклик балотуватися на посаду президента. Нам потрібен прогрес, слід перемогти бідність. Уряд повинен чесно і прозоро служити своєму народові. Час прийшов, я готовий узяти на себе тягар лідерства", - заявив Пак'яо.

За свою 26-річну боксерську професійну кар'єру Пак Мен провів 72 поєдинки, з яких у 62 здобув перемогу (39 нокаутом), у 8 зазнав поразки.

В останньому бою, в серпні, Менні одностайним рішенням суддів програв кубинцеві Йорденісу Угасу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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