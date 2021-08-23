Пак'яо прокоментував свою сенсаційну поразку Угасу

Легенда світового боксу Менні Пак'яо (62-8-2, 39 KO) прокоментував поразку від володаря титулу WBA Super у напівсередній вазі Йорденіса Угаса (27-4, 12 KO).

42-річний філіппінець в Instagram опублікував пост, у якому подякував уболівальникам за підтримку. При цьому привітав свого суперника

"Мені хочеться подякувати Богові за те, що дав мені сили битися. Я вдячний своїй родині за те, що завжди була поруч зі мною. Я хочу привітати Угаса і його команду. Незважаючи на те, що я сподівався на інший результат, я бажаю йому всього найкращого.

Спасибі фанатами з усього світу, які дивилися бій. Я вдячний кожному філіппінцю, який коли-небудь мене підтримував. Я з великою гордістю представляю свою країну. Вибачте, що не зміг подарувати вам перемогу, але я зробив усе, що було в моїх силах. Дякую вам від щирого серця. Нехай усіх вас Господь береже", - написав Пак'яо.

Нагадаємо, відразу після бою і на пресконференції Pac Man розповів про причини своєї несподіваної поразки і про свою подальшу кар'єру.

"Це бокс. Було складно підлаштуватися, ноги скуті були. Судоми. З другого раунду. Я не міг рухатися. Можливо, занадто навантажив їх у таборі. Бігав на гірку, щодня по 32 раунди проводив. Роки тому я міг би рухатися у своєму класичному стилі і перебоксувати його, але... Я більше не молодий", - цитує Менні vringe.com.

"Я багато зробив для боксу, а бокс - для мене. Я боєць у рингу і поза ним. Проведу тепер час з родиною і подумаю про своє майбутнє в боксі.

Очікую повернення на батьківщину, щоб служити своєму народові під час цієї пандемії, яка зачепила мільйони на Філіппінах.

Можливо, в майбутньому ви більше не побачите Менні Пак'яо в рингу. Я не знаю. Всередині я хочу продовжувати, але потрібно також враховувати, що говорить тобі тіло, плюс у мене є зобов'язання на батьківщині. Можливо, це фініш моєї кар'єри.

Але я радий, що скільки зробив у боксі за ці десятиліття, установив рекорди. Пишаюся, що філіппінець", - підсумував перший і наразі єдиний боксер, який став чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.