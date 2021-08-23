В рамках 5-го туру на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського в Києві відбувся матч лідерів Української прем'єр-ліги "Динамо" проти "Десни".

Кияни, забивши в кожному з таймів по 2 м'ячі, здобуло розгромну перемогу - 4:0.

Дублем відзначився Віталій Буяльський, гол з пенальті записав на свій рахунок Віктор Циганков, а автогол - Тарас Завійський.

Відзначимо, що з другим взяттям воріт стався курйозний епізод. В результаті багатоходової комбінації м'яч в підсумку виявився у того ж Буяльського, який був збитий у штрафному майданчику. Арбітр зустрічі Ігор Пасхал з Харкова спочатку нагородив динамівця жовтою карткою за симуляцію. Однак VAR вказав Пасхалу на помилковість його рішення, і був призначений 11-метровий.

Після цієї перемоги відбулася зміна лідера в турнірній таблиці. "Динамо" набрало 13 очок. На 1 очко менше в активі у "Шахтаря" і "Десни".

11 очок набрала "Ворскла", по 10 - у "Дніпра-1" і "Олександрії".

У наступному турі УПЛ команда Мірчі Луческу зіграє 28 серпня проти "Колоса", а "Десна" днем пізніше прийме "Верес".

Огляд матчу "Динамо" - "Десна".