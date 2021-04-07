Сезон чемпіонату України з футболу завершиться раніше, - директор УПЛ

25-й тур перенесуть на 5 травня, а останній, 26-й тур - на 9 травня.

Виконавчий директор Української прем'єр-ліги Євген Дикий підтвердив, що клуби погодилися завершити сезон на тиждень швидше, щоб збірна України могла краще підготуватися до Євро-2020, повідомляє "Футбол 1/2/3".

"Ми отримали звернення з боку збірної України. Після цього свої позиції висловили клуби УПЛ, і велика частина підтримала це рішення.

Таким чином 25-й тур перенесуть на 5 травня, а останній, 26-й тур - на 9 травня. Це базові дати. Остаточне рішення затвердить УАФ", - сказав Дикий.

Спочатку останній тур мав пройти 15 травня.