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"Манчестер Сіті" встановив рекорд Ліги чемпіонів

"містяни" зробили півкроку в напрямку півфіналу.

Фото: EPA/UPG

Напередодні "Манчестер Сіті" здобув важку перемогу над дортмундською "Боруссією" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів - 2:1.

Відкрив рахунок капітан "мястян" в цьому матчі Кевін Де Брейне. Гол бельгійця став 18-м поспіль для команди без пропущених голів у свої ворота, що є рекордом ЛЧ.

Раніше жодна команда в історії турніру не мала такої тривалої серії забитих голів без пропущених.

Правда, розвинути успіх підопічні Хосепа Гвардіоли не змогли - на 84-й хвилині їх рекордна серія перервалася, і зробив це капітан "джмелів" Марко Ройс.

Відзначимо, що до голу німця "МанСіті" в останній раз пропускав в першому турі групового етапу в матчі проти "Порту".

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