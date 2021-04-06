Українські поліцейські допомагатимуть забезпечувати порядок на ЧС-2022 в Катарі

Про це заявив президент України.

Українські поліцейські допомагатимуть забезпечувати порядок на футбольному Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наступного року буде Чемпіонат світу з футболу в державі Катар, і наші поліцейські поїдуть допомагати в забезпеченні безпечної ситуації на вулицях Катару протягом ЧС. Наших вже беруть як кращих", - цитує главу держави sportarena.com.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна може поділитися з Катаром досвідом організації Чемпіонату світу з футболу.

ЧС пройде з листопада по грудень 2022 року. Уперше в історії світова першість має відбутися не влітку.

Збірна України посідає друге місце у відбірній групі D ЧС-2022 з трьома очками. Команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Францією, Фінляндією і Казахстаном з однаковим рахунком -1:1.