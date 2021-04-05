Зеленський закликав прем’єра Великобританії посилити санкції щодо Росії

Український президент також закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном закликав його збільшити санкційний тиск на Росію.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що Зеленський поінформував очільника уряду Великої Британії про загострення ситуації на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.

“Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі”, – наголосив Володимир Зеленський.

Український президент також закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні.

Зеленський також наголосив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є на сьогодні першочерговим пріоритетом України. Це,за його словами, “сприяло б зміцненню обороноздатності України”.

Нагадаємо, 2 квітня президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.