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США вимагають від РФ пояснити переміщення своїх військ біля кордонів України

За словами речника держдепартаменту США, оцінювати подібні переміщення потрібно, пам'ятаючи про події 2014 року в Україні.

США вимагають від РФ пояснити переміщення своїх військ біля кордонів України
Фото: topwar.ru

Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями в зв'язку з пересуванням російських військ біля українських кордонів.

Про це повідомив представник держдепартаменту США Нед Прайс, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми обговорили нашу стурбованість щодо зростання напруженості і порушень режиму припинень вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями", - сказав Прайс.

Такі дії, за його словами, обумовлені нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України і інформацією про пересування російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму.

Він також зазначив, що оцінювати подібні переміщення потрібно, пам'ятаючи про події 2014 року в Україні.

"Контекст має значення", - додав Прайс.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

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