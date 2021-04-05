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МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну

Листування організаторів викрадення велася українською мовою. 

МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Оголошеного в розшук Інтерполу українського суддю Миколу Чауса на території Молдови викрали іноземці. Вони вже покинули молдовську територію і перетнули кордон з Україною, цитує голову МВС Молдови Павла Войку NewsMaker.

Молдовські правоохоронці затримали одного підозрюваного, особи організаторів викрадення встановлені. Чи є ці іноземні громадяни українцями - поки не повідомляється. 

"Поки рано говорити про обвинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їхнє листування, встановили особи деяких викрадачів та їхній маршрут", - повідомив Войку.

За його словами, листування організаторів викрадення велося українською мовою. 

Нагадаємо, що українського суддю-втікача Чауса 28 лютого 2017 року затримали в Молдові за запитом Генпрокуратури України. Його підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабара за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Справа набула особливого резонансу не в останню чергу через те, що отримані гроші суддя зберігав у трилітрових банках.

Чауса не було затримано через його суддівський імунітет, він встиг утекти до Криму, окупованого Росією. Молдавське видання RISE Moldova недавно заявило, що суддя міг втекти за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку по паспорту громадянина Молдови Вя'чеслава Турку.

Суддю позбавили недоторканості та звільнили уже після втечі. З 2017 року Україна домагається екстрадиції Чауса.

3 квітня Чаус був викрадений невідомими в центрі Кишинева. 

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