Президентка Молдови зажадала пояснень у зв'язку з викраденням судді Чауса в Кишиневі

Президентка Молдови Мая Санду вимагає від силовиків пояснень у зв'язку з викраденням судді Миколи Чауса, який зник в центрі Кишинева 3 квітня.

"Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена чи ні їхня вина в скоєнні злочину. Прошу керівництво МВС, головне відомство, відповідальне за безпеку громадян, а також Служби інформації та безпеки прояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина на території Молдови", - написала Санду в фейсбуці.

Нагадаємо, що українського суддю-втікача Чауса 28 лютого 2017 року затримали в Молдові за запитом Генпрокуратури України. Його підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабара за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Справа набула особливого резонансу не в останню чергу через те, що отримані гроші суддя зберігав у трилітрових банках.

Чауса не було затримано через його суддівський імунітет, він встиг утекти до Криму, окупованого Росією. Молдавське видання RISE Moldova недавно заявило, що суддя міг втекти за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку по паспорту Турку.

Суддю позбавили недоторканості та звільнили уже після втечі.

З 2017 року Україна домагається екстрадиції Чауса.