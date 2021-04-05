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Боррель запевнив Україну в підтримці з боку ЄС на тлі російської військової активності

Глава дипломатії ЄС запросив Кулебу на засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. 

Боррель запевнив Україну в підтримці з боку ЄС на тлі російської військової активності
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель обговорив з головою українського МЗС Дмитром Кулебою російську військову активність на кордонах із Україною.

"Непохитно Євросоюз підтримує суверенітет та територіальну цілістність України. Обговоримо з Дмитром Кулебою та міністрами іноземних справ ЄС на наступному засіданні", - написав він у Twitter. 

Дмитро Кулеба додав, що ключовою темою розмови з Боррелем було загострення Росією безпекової ситуації.

"«ЄС із вами» — так Глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня", - зазначив Кулеба. 

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді повідомив про додаткове розгортання російських сил біля кордону.

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, зокрема до наступу вглиб території України.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії.

Крім того, посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.

Минулої п'ятниці президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. 

Докладніше про те, що відбувається на російських кордонах зараз і чим це може загрожувати Україні читайте в матеріалі LB.ua "Якщо завтра – війна?". 

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