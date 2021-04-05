Йорданського кронпринца звинувачують у змові з іноземними агентами

Уряд Йорданії звинувачує колишнього спадкоємного принца Хамзу бін Хусейна, зводного брата правителя Абдалли II, у змові з метою "дестабілізації" країни.

Заступник прем'єр-міністра Айман Сафаді на брифінгу в неділю заявив, що співробітники служби безпеки перехопили повідомлення між отченням Хамзи і ним самим та якоїсь іноземної сторони про план, що, за його словами, підриває стабільність і безпеку в країні, пише CNN.

З представниками якої саме країни спілкувався колишній спадкоємний принц – в уряді не розповіли.

"У ході розслідування було виявлено втручання і комунцікації, включно з деякими іноземними організаціями, в ідеальний час для дестабілізації безпеки і Йорданії", - заявив Сафаді.

За його словами, Хамза намагався "мобілізувати" йорданців проти держави. Сам принц заперечує, що брав участь у якійсь змові і відхилив звинувачення в антиурядовому плані.

"Я перебуваю вдома один з дружиною і дітьми, і я хотів зробити цей відеозапис, щоб світу стало ясно, що те, що ви бачите і чуєте з точки зору офіційної лінії, не є відображенням реалій на місці", - сказав він.

Сафаді в коментарі щодо цього відео, яке отримало BBC, заявив, що принц записав його англійською і арабською мовами як "спробу викривити факти та викликати співчуття всередині країни і за кордоном". За словами заступника голови уряду, в цій справі заарештували вже близько 16 осіб. Розслідування триває.

Хамза і його брат, нині король Абдалла II, втратили батька в 1999 році. Король Хусейн спочатку називав своїм фаворитом на пост глави держави саме Хамзеху, але перед смертю він назвав Абдаллу своїм спадкоємцем, оскільки Хамзеха вважався надто молодим і недосвідченим, щоб стати монархом.

Йорданія є конституційною монархією, але король наділений значними повноваженнями. Зокрема, він призначає прем'єр-міністрів.

Новини про те, що принца Хамзу бін Хусейна помістили під домашній арешт у палаці в Аммані на фоні розслідування про можливу змову для повалення з посади його старшого зведеного брата, чинного короля Абдалли II, з'явилися учора. Офіс українського президента висловив підтримку королівській родині.