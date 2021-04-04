У Йорданії затримали колишнього кронпринца через підозри у державному перевороті

У Йорданії Принца Хамзеха бін Хусейна, сина покійного короля Хусейна, помістили під домашній арешт у палаці в Аммані на фоні розслідування про можливу змову для повалення з посади його старшого зведеного брата, чинного короля Абдалли II.

Про це пише washingtonpost.com з посиланням на джерело у розвідці.

Окрім колишнього наслідного принца королівства затримали майже 20 осіб, влада назвала їх "загрозою стабільності країни".

Серед затриманих – член королівської родини Шаріф Хасан і колишній міністр фінансів Басс Авадулла.

Хамзеха про затримання повідомили йорданські військові офіцери, які прибули в його будинок тоді, коли почалися інші арешти.

Деталі змови невідомі, офіцер розвідки описав план як "добре організований", зазначивши, що змовники, можливо, мали "іноземні контакти".

Відомо, що плануються ще нові додаткові арешти.

Принц Хамзех був наслідним принцом Йорданії протягом чотирьох років, а потім його титул отримав Абдалла. Він обіймав кілька посад у монархії, в тому числі в армії.

Сам кронпринц спростовує звинувачення і заявляє, що його переслідують через корупцію серед високопоставлених чиновників країни.

Події у країні вже прокоментували в Офісі Президента України, заявивши про повну підтримку Короля Абдалли. “Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави. З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання”, – зазначив президент України Володимир Зеленський.