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Німеччину чекає ще кілька тижнів жорстких карантинних обмежень

Президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав громадян бути готовими.

Німеччину чекає ще кілька тижнів жорстких карантинних обмежень
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: vlast.kz

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав жителів країни бути готовими до ще кількох тижнів жорстких обмежень через пандемію коронавірусу.

Про це він заявив у великодньому телевізійному зверненні, пише Німецька хвиля.

"Зараз ми посеред третьої хвилі пандемії. І щоб її переламати, потрібні зусилля з усіх боків. Найближчі тижні вимагатимуть подальших важких обмежень", - заявив Штайнмаєр.

Водночас президент Німеччини закликав усіх брати участь в кампанії вакцинації від коронавірусу, яка набирає обертів. Він також повідомив, що днями отримав перше щеплення.

Від початку пандемії у Німеччині зареєстрували понад 2,8 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Померли близько 76,9 тисячі інфікованих.

Останніми тижнями кількість зареєстрованих нових випадків зараження знову зростає. Тижневий показник нових інфекцій у перерахунку на 100 тисяч осіб у суботу, 3 квітня, становить понад 131.

Тим не менш, у багатьох регіонах країни поки що чинні пом'якшення локдауну, запроваджені на початку березня. Зокрема, за попереднім записом можна відвідати магазини та музеї.

Нагадаємо, з вівторка, 30 березня, у Німеччині запровадили нову вимогу щодо всіх авіапасажирів, які прибувають до країни.

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