Канада радить авіакомпаніям бути обережними при польотах над Україною

Уряд Канади також радить авіакомпаніям не здійснювати посадки у двох аеропортах України.

Уряд Канади рекомендував національним авіакомпаніям дотримуватися обережності при польотах над територією України та не здійснювати посадки в аеропортах Дніпра та окупованого Росією Сімферополя.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства транспорту Канади.

Канадська влада просить авіакомпанії проявляти більшу обережність у повітряному просторі Києва, Одеси та Львова.

Таке рішення ухвалене через нестабільну ситуацію з безпекою в Україні на тлі інформації про те, що Росія стягує війська до українського кордону та готується до військових навчань в Брянську та окупованому Криму.

"Потенційний ризик від підвищеної військової активності та спеціального протиповітряного озброєння на Кримському півострові, а також загроза, пов'язана з прорахунками та непорозуміннями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня у парламенті повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія накопичує війська біля українських кордонів. Це відбувається під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Вчора головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України. Після цього посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.