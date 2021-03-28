AstraZeneca змінила дані про ефективність своєї вакцини
AstraZeneca змінила дані про ефективність своєї вакцини
Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу
Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу
Cтало відомо про стан українських військових, поранених біля селища Шуми
Cтало відомо про стан українських військових, поранених біля селища Шуми
Тест на конституційність: чи мав право Володимир Зеленський звільнити двох суддів КС
Тест на конституційність: чи мав право Володимир Зеленський звільнити двох суддів КС
Печерський суд взяв під варту Семена Семенченка
Печерський суд взяв під варту Семена Семенченка
Ситуація з COVID-19: у МОЗ назвали умову зупинки транспорту
Ситуація з COVID-19: у МОЗ назвали умову зупинки транспорту
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз сподіваються розблокувати до вечора суботи
Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз сподіваються розблокувати до вечора суботи
Померла депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич
Померла депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич
ГоловнаСвіт

У Канаді чоловік з ножем напав на відвідувачів бібліотеки, є загибла та поранені

Нападника затримали на місці події.

У Канаді чоловік з ножем напав на відвідувачів бібліотеки, є загибла та поранені
Фото: скріншот

У передмісті північного Ванкуверу у Канаді невідомий з ножем напав на людей у бібліотеці Лінн Веллі.

Про це пише Global News.

У результаті нападу загинула жінка, ще шестеро осіб отримали поранення, їх госпіталізували.

Напад стався близько 13:45 за місцевим часом, коли у бібліотеці було багато відвідувачів.

Нападника затримали на місці події, з’ясувалося, що він вже має судимість.

На відео нападу видно, як чоловік поранив себе перед тим, як його взяли під варту.

Нагадаємо, у передмісті Атланти (США) та в самому місті чоловік атакував три азійські спа-салони і застрелив вісім людей. Ще одна людина отримала поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також