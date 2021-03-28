У Канаді чоловік з ножем напав на відвідувачів бібліотеки, є загибла та поранені

У передмісті північного Ванкуверу у Канаді невідомий з ножем напав на людей у бібліотеці Лінн Веллі.

Про це пише Global News.

У результаті нападу загинула жінка, ще шестеро осіб отримали поранення, їх госпіталізували.

Напад стався близько 13:45 за місцевим часом, коли у бібліотеці було багато відвідувачів.

Нападника затримали на місці події, з’ясувалося, що він вже має судимість.

На відео нападу видно, як чоловік поранив себе перед тим, як його взяли під варту.

Нагадаємо, у передмісті Атланти (США) та в самому місті чоловік атакував три азійські спа-салони і застрелив вісім людей. Ще одна людина отримала поранення.