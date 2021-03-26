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Посольство США вимагає від Росії дотримуватися припинення вогню на Донбасі

Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство і припинити агресію в Україні.

Посольство США вимагає від Росії дотримуватися припинення вогню на Донбасі
Фото: Сергей Нужненко

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликає Росію дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, а також припинити агресію в Україні.

Про це йдеться у повідомленні дипломатичної установи.

“Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні внаслідок обстрілів поблизу м Шуми. Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, що спричиняє страждання, конструктивно взяти участь у мирних переговорах, й припинити агресію в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська обстріляли з мінометів українські позиції в районі селища Шуми. Внаслідок обстрілу загинули четверо українських військових.

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